28 قتيلا بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على غزة

أسفرت غارات جوية إسرائيلية منذ فجر السبت في أنحاء مختلفة من قطاع غزة عن مقتل 28 شخصا بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رد على ما اعتبرها انتهاكات حماس لوقف إطلاق النار.

رغم دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مرحلته الثانية مطلع هذا الشهر، استمر العنف في القطاع الفلسطيني، وسط تبادل الاتهامات بخرق اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

ويأتي التصعيد الأخير بعد إعلان إسرائيل إعادة فتح معبر رفح الحيوي بين غزة ومصر الأحد وفق قيود محددة أمام حركة الأفراد فقط.

وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة أن فرق الإغاثة "تمكنت من انتشال 28 شهيدا، ربعهم من الأطفال، وثلثهم من النساء، إضافة إلى رجل مسن"، مؤكدا أن هناك مفقودين "ما زالوا تحت الأنقاض".

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن "كارثة إنسانية" عندما استهدفت مركز شرطة في مدينة غزة، و"مراكز إيواء وخيام نازحين وشققا سكنية" في الجنوب.

وأصابت إحدى الغارات مركز شرطة حي الشيخ رضوان، أكبر أحياء مدينة غزة.

وأعلنت مديرية شرطة غزة مقتل سبعة أشخاص في الهجوم. وقال بصل إن بين القتلى أربع شرطيات.

وقالت المديرية إنه إضافة إلى مقتل شرطيين وعناصر أمن، قتل مدنيون كانوا في المركز وقت الهجوم.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى المبنى المدمر حيث انتشلوا جثثا من تحت الأنقاض.

وأضاف المراسل أن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي في جنوب قطاع غزة حيث يعيش يتكدس عشرات الآلاف من النازحين في خيام مهترئة وملاجئ متهالكة.

وما زال عدد قتلى هذا الهجوم غير معروف فيما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان فوق الخيام المتراصة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته جاءت ردا على خروج ثمانية مقاتلين فلسطينيين الجمعة من نفق في مدينة رفح في الجنوب، وهو ما اعتبره انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وأضاف في بيان أن قواته "استهدفت أربعة قادة وعناصر" في حركتي حماس والجهاد في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش لوكالة فرانس برس إن إسرائيل تواصل "انتهاكاتها الجسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والأدوية والمعدات الطبية".

ونددت حركة حماس في بيان السبت بالغارات الإسرائيلية، معتبرة أن ادعاء إسرائيل بأن هذه الغارات تأتي "ردّا على خروقات حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار ليست سوى محاولة مفضوحة وبائسة لتبرير المجازر المروّعة بحقّ المدنيّين".