جهاز الشرطة الخليجية يشارك في المعرض الأمني المصاحب لتمرين "أمن الخليج العربي 4"

يشارك جهاز الشرطة الخليجية في المعرض الأمني الأول المصاحب للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي (4)"، الذي يقام ضمن البرامج والأنشطة المصاحبة للتمرين، بمشاركة الأجهزة الأمنية في دول المجلس.

وتهدف مشاركة جهاز الشرطة الخليجية إلى تعزيز الهوية المؤسسية والحضور الرسمي على المستوى الإقليمي، وبناء وتعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الأجهزة الأمنية الخليجية، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات والخطط الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ السمعة المؤسسية، ودعم الجهود الإعلامية للتعريف بدور الجهاز ومهامه.

ويستعرض جهاز الشرطة الخليجية في المعرض عددًا من المبادرات والبرامج التي تعكس دوره في دعم منظومة العمل الأمني الخليجي المشترك، وإسهاماته في تعزيز التعاون الجنائي والأمني بين دول المجلس، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وحماية المجتمع الخليجي والوقاية من مخاطر الجريمة، إلى جانب مشاركته الفاعلة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

كما يبرز الجهاز خلال مشاركته مهامه ووظائفه الرئيسية، التي تشمل تبادل البيانات والمعلومات الجنائية والأمنية، ودعم العمليات الأمنية المشتركة والتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى أعمال التحليل والتقييم الجنائي، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، والتوعية الأمنية، إلى جانب مجالات الدراسات والتدريب وبناء القدرات.

وتأتي مشاركة جهاز الشرطة الخليجية في هذا المعرض ضمن إطار حرصه على الإسهام في تعزيز التكامل الأمني الخليجي، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، بما يدعم أهداف تمرين "أمن الخليج العربي (4)" في تطوير العمل الأمني المشترك، ومواجهة التحديات الأمنية بمهنية وكفاءة عاليتين.