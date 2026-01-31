الحكومة الأمريكية تدخل إغلاقا جزئيا بعد تعثر ميزانية 2026

دخلت الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق جزئي اليوم السبت، بعد انقضاء الموعد النهائي للتمويل عند منتصف الليل دون مصادقة الكونغرس على ميزانية عام 2026.

ومن المتوقع أن يكون حجم الارتباك محدودا، حيث يستعد مجلس النواب للتحرك في مطلع الأسبوع المقبل للتصديق على اتفاق دعمه مجلس الشيوخ.

وبدأ ‌الإغلاق في تمام الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم (5:01 صباحا بتوقيت غرينتش)، لكنه قد ينتهي مطلع الأسبوع المقبل عندما يصوّت مجلس النواب على اتفاق.

وكان مجلس الشيوخ أقر حزمة إنفاق بأغلبية 71 صوتا مقابل 29، بتأييد من الحزبين، وذلك بعد أن بدا من المستبعد أن يوافق الكونغرس على اتفاق يضمن استمرار تمويل كثير من القطاعات بعد الموعد النهائي المحدد له منتصف الليل.

لكنّ مساعدا لقيادة الحزب الجمهوري قال لوكالة رويترز، بشرط عدم نشر اسمه، إن مجلس النواب ‌ليس له جلسات حاليا، ومن غير ‌المتوقع أن يناقش الإجراء حتى يوم الاثنين.



وأتى الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترمب والسيناتورات الديمقراطيين، الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس شمالي البلاد.

جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد 5 من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلّق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعيّن عرضها عليه مجددا قبل اعتماده النهائي المحتمل.

وليس من المؤكد أن يقبل مجلس النواب النسخة الجديدة التي صاغها مجلس الشيوخ.