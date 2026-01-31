ترامب: أرسلنا عدداً أكبر من السفن إلى إيران بهدف التوصل إلى صفقة مع تحديد مهلة لطهران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن إيران تريد إبرام اتفاق لتجنب عمل عسكري، مضيفاً أنه حدّد لطهران مهلة زمنية غير معلنة للرد على مقترحاته، يأتي ذلك في وقت تتجه فيه سفن أميركية نحو المنطقة.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي: "يمكنني أن أقول هذا: إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق". وعند سؤاله عمّا إذا كان قد حدّد مهلة زمنية، أجاب: "نعم، فعلت"، لكنه أضاف أن "طهران فقط تعرف تفاصيل هذه المهلة".

كما أكد ترامب في حديثه، أن الأسطول المتجه إلى إيران أكبر من الذي ذهب إلى فنزويلا. ويضم الأسطول الأميركي السفينة "أبراهام لينكولن" التي تحمل أكثر من 80 طائرة، إضافة إلى "المجموعة الضاربة" المرافقة لها والتي تضم ثلاث مدمرات مجهّزة بصواريخ توماهوك وتتمتع بقدرات مضادة للصواريخ.

أتت هذه التصريحات، بعدما أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن إيران ترحب بالحوار ولا تسعى للحرب.