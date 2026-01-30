وزير خارجية إيران: مستعدون لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة

عرض وزيرا خارجية إيران وتركيا، خلال مؤتمر صحافي مشترك في إسطنبول، الجمعة، مواقف بلادهما حيال التطورات الإقليمية، إذ شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على جاهزية طهران لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن إدارة ترامب بحاجة إلى التوقف عن التهديد بشن هجوم ضد إيران، فيما دعت أنقرة إلى خفض التوترات ورفضت الخيار العسكري.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "إيران مستعدة للرجوع إلى طاولة المفاوضات إن كانت قائمة على العدل والاحترام المتبادلين".

وأضاف: " أي محادثات يجب أن تكون عادلة وأن تقوم على الاحترام المتبادل، إيران مصممة على حماية نفسها واستقرارها واستقرار المنطقة، ولن ترضخ للضغط الخارجي". وأكمل: "كما أننا جاهزون للمفاوضات فإننا جاهزون للحرب".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "ندعو أميركا وإيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل القضايا". وتابع: "يعود لإيران حل مشاكلها الداخلية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، ونرفض التدخل العسكري في إيران".

وأكمل: "الخيارات العسكرية لم تعد تجدي نفعًا في المنطقة، ونفضّل خيار المفاوضات لخفض التوترات، وعلى إيران اتخاذ مسارات السلام لتحقيق السلام والاستقرار".

وقالت الرئاسة التركية، الجمعة، إن رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال مكالمة هاتفية أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط بين إيران وأميركا لتخفيف التوتر.

وأضافت الرئاسة، في بيان ​نشر ‍على منصة "إكس": "شدد الرئيس أردوغان على أن ‍تركيا ⁠مستعدة لتولي دور ‍الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر وحل ‌القضايا".

وأشارت إلى أن أردوغان سيستقبل أيضا وزير الخارجية ‌الإيراني الذي يزور تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي.