بوتين للشرع: ندعم جهودكم لاستعادة وحدة أراضي سورية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع ⁠المتزايدة في سبيل استعادة وحدة أراضي سورية. وقال ​بوتين للشرع خلال لقائه ​في الكرملين: "أود أن ‌أهنئكم ‌على ⁠التقدم الذي تحرزه عملية استعادة وحدة أراضي ​سورية". في المقابل، شكر الشرع بوتين على مساعدته ‍في السعي لتحقيق استقرار في الأوضاع بسورية والمنطقة. وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس السوري إلى موسكو منذ عام 2024.