بوتين للشرع: ندعم جهودكم لاستعادة وحدة أراضي سورية
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع المتزايدة في سبيل استعادة وحدة أراضي سورية. وقال بوتين للشرع خلال لقائه في الكرملين: "أود أن أهنئكم على التقدم الذي تحرزه عملية استعادة وحدة أراضي سورية". في المقابل، شكر الشرع بوتين على مساعدته في السعي لتحقيق استقرار في الأوضاع بسورية والمنطقة. وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس السوري إلى موسكو منذ عام 2024.
