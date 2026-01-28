ترامب محذراً إيران: إما اتفاق نووي وإلا فالقادم "أسوأ بكثير"

حث الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب إيران اليوم الأربعاء على إبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي وحذر من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الهجوم القادم على الجمهورية الإسلامية سيكون "أسوأ بكثير".

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "نأمل أن تجلس إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف - لا أسلحة نووية - اتفاق يصب ​في مصلحة جميع الأطراف. ​الوقت ينفد، إنه أمر ​بالغ الأهمية!".

وأشار الرئيس الأميركي، الذي انسحب من ‌الاتفاق النووي ‌متعدد الأطراف مع طهران عام 2015 خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى أن تحذيره الأخير لإيران ​أعقبته ​ضربة عسكرية.

وقال ترامب "الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير! لا تسمحوا بتكرار ذلك". ‍وأضاف أن "ترسانة" أخرى تتجه نحو إيران.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت سابق اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الإيراني ‍عباس عراقجي قال إنه لم يتواصل مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في الأيام القليلة الماضية، ولم يطلب إجراء مفاوضات.