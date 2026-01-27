للمرة الثانية.. الطيران الإسرائيلي يرش مواد مجهولة على أراض في جنوب سورية

أفاد تقرير سوري بأن الطيران الإسرائيلي أقدم، اليوم الثلاثاء، على رش مساحات من الأراضي الزراعية بريف القنيطرة الجنوبي بمواد مجهولة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن "طائرة للاحتلال رشت مواد مجهولة على الأراضي غرب مزرعة أبو مذراة، وقرية الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت إلى أن طيران الاحتلال رش أول أمس الأحد مواد مجهولة على بعض المناطق الحراجية والحقول والمراعي في قرى العشة وكودنا والأصبح وبلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي.

ووفق الوكالة، أخذت مديريتا الزراعة والبيئة في القنيطرة عينات من هذه الأراضي لفحصها محذرة المزارعين وأصحاب المواشي من الاقتراب أو الرعي في المناطق التي تم رشها، إلى حين صدور نتائج التحاليل.

وطبقا للوكالة، "تواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي".

وتطالب سورية على نحو مستمر بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن "جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعية "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري".