إسرائيل تطفئ ساعة حساب الزمن بعد 844 يوماً من تشغيلها

بعد أن تحولت ساعة وضعت في ساحة بتل أبيب إلى بؤرة لتجمع الإسرائيليين المطالبين بالإفراج عن الرهائن الذين اقتيدوا لقطاع غزة خلال الهجوم الذي قادته حركة حماس في أكتوبر 2023، تقرر إطفاؤها اليوم الثلاثاء بعد مرور 844 يوما من تشغيلها لحساب وقت احتجاز الرهائن.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين استعادة رفات آخر الرهائن من غزة. ويعود الرفات لران غفيلي، وهو شرطي خارج الخدمة كان يتعافى من إصابة، وكان يبلغ من العمر 24 عاما عندما لقي حتفه في قتال خلال هجوم 2023.

وتكمل استعادة الرفات أيضا أحد أهم بنود المرحلة الأولى من خطة الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وتشمل المرحلة الثانية، التي أعلنت واشنطن انطلاقها مطلع الشهر الجاري، إعادة ​فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، كان آلاف الإسرائيليين يتجمعون أسبوعيا تقريبا في تل أبيب في ​ساحة عرفت لاحقا باسم ساحة الرهائن، ​مطالبين بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين.