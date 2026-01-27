كلينتون وأوباما يدعوان الأميركيين إلى الدفاع عن قيمهم بعد أحداث مينيابوليس

دعا الرئيسان الأميركيان السابقان، بيل كلينتون وباراك أوباما، مواطنيهما إلى الدفاع عن قيمهم، عقب قتل الشرطة الفيدرالية مواطناً ثانياً في مينيابوليس في تطور عزاه الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى «الفوضى التي تسبب فيها الديمقراطيون».

وكان أليكس بريتي، وهو ممرض أميركي يبلغ 37 عاماً ويعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى للمحاربين القدامى، قتل جرّاء إطلاق النار عليه إثر مناوشة وقعت السبت، مع عناصر أمن فيدراليين في مدينة مينيابوليس الواقعة شمال الولايات المتحدة، وذلك خلال احتجاجات ضد عمليات وكالة الهجرة والجمارك.

ويُفاقم مقتله إلى أقصى حد، التوتر القائم أصلاً في مينيابوليس عقب مقتل الأميركية رينيه غود البالغة 37 عاماً، أيضاً برصاص عناصر أمن فيدراليين في السابع من يناير الجاري في المدينة نفسها.

وقال الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون: «يقع على عاتق كل واحد منا ممن يؤمنون بوعد الديمقراطية الأميركية أن ينهضوا ويتكلموا»، معتبراً أن إدارة ترامب «كذبت» على الأميركيين بشأن مقتل بريتي وغود.

أما الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، فدعا هو الآخر إلى ما وصفه بـ«صحوة»، حيث رأى أن مقتل أليكس بريتي «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل أميركي، بغض النظر عن الأحزاب». وأضاف: «إن العديد من قيمنا الأساسية كأمة تتعرض لهجوم متزايد».

من جانبه، حمّل ترامب مسؤولية مقتل بريتي وغود إلى المسؤولين المحليين من الحزب الديمقراطي، وإلى أعضاء الكونغرس المنتمين إلى الجهة السياسية نفسها، متهماً إياهم بأنهم يحضّون «على التمرد» بتصريحاتهم.

وكتب ترامب في منشور مطول على منصته «تروث سوشيال»: «للأسف فقد مواطنان أميركيان حياتهما نتيجة لهذه الفوضى التي تسبب فيها الديمقراطيون».

وتشهد مينيابوليس الواقعة في ولاية مينيسوتا منذ أسابيع احتجاجات متواصلة ضد انتشار وكالة الهجرة والجمارك ونشاطها. وتجمع الكثير من سكان المدينة أول من أمس، في برد قارس أمام نصب تذكاري أقيم تكريماً لأليكس بريتي في موقع إطلاق النار.

وقالت لوسي، وهي من سكان مينيابوليس: «أنا حزينة وغاضبة إزاء هذه الخسارة». وأضافت: «لكنني لست خائفة من الوجود هنا، ولست خائفة من مواصلة النضال والدفاع عما هو محق».

وفي وسط هذه المدينة التي يزيد سكانها قليلاً على 400 ألف نسمة، احتشد نحو 1000 شخص تكريماً لأليكس بريتي واحتجاجاً على إجراءات قوات الأمن الفيدرالية، وفق ما لاحظت وكالة «فرانس برس».

وعلى غرار ما حصل بعد مقتل رينيه غود، سارعت إدارة ترامب إلى تحميل أليكس بريتي المسؤولية، حيث اتهمته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بـ«الإرهاب»، قائلة إنه كان يحمل سلاحاً بغية استهداف عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين، ونشرت السلطات صورة للمسدس.

ويناقض تحليل أجرته وكالة «فرانس برس» لمقاطع فيديو عدة للحادثة، تلك الرواية.

وتُظهر اللقطات أليكس بريتي، يحمل هاتفاً في شارع مغطى بالثلج، ويُصوّر رجالاً مسلحين يرتدون ملابس مدنية وسترات كُتب عليها «شرطة». ويتدخل بريتي عندما يدفع أحد عناصر الأمن متظاهرة أرضاً على الرصيف، قبل أن يُرشّ وجهه بغاز مسيل للدموع.

ثم يطرح أحد العناصر بريتي أرضاً، ويتدخل عدد من العناصر محاولين تقييد يديه. وبعد ثوانٍ، يطلق عناصر الأمن النار بينما كان شرطي يرتدي زياً رمادياً يحاول سحب مسدس من خصر بريتي الجاثي على ركبتيه محاطاً بعدد من العناصر. ويطلق هؤلاء النار على جسده مرات عدة بعد أن يتفرقوا من حوله. ويمكن سماع ما لا يقل عن 10 طلقات.

وندّد والدا بريتي في بيان، بما وصفاه بأنه «أكاذيب مقززة» صادرة عن إدارة دونالد ترامب.