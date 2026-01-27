الرئيس الكوبي يُحذّر واشنطن من شن عدوان على بلاده

قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن أي عدوان أميركي محتمل على بلاده، ستكون له «عواقب» على واشنطن.

وأضاف كانيل في تصريحات تلفزيونية، نقلتها أمس، وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «أفضل طريقة لتفادي العدوان هي إجبار الإمبريالية على حساب الثمن الذي قد يترتب عليها في حال مهاجمة بلادنا، وهذا يرتبط بشكل مباشر بمستوى استعدادنا لمثل هذه الأعمال العسكرية».

وكان كانيل تفقد، السبت الماضي، وحدة دبابات في إطار الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني للدفاع الكوبي، حيث تابع تدريبات تكتيكية شملت استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، إضافة إلى تنسيق عمل الوحدات في ظروف قتال افتراضي مع عدو مفترض.