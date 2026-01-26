نتنياهو: إسرائيل أعادت جميع الرهائن المحتجزين من قطاع غزة

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين باستعادة رفات "آخر رهينة" احتُجز في قطاع غزة منذ هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، التعرف الى رفات ران غفيلي آخر رهينة محتجز في قطاع غزة وإعادتها إلى الدولة العبرية تمهيدا لدفنه.

وقال نتنياهو "هذا إنجاز استثنائي لدولة إسرائيل. لقد وعدنا - ووعدتُ أنا - بإعادة الجميع. وقد أعدناهم جميعا، حتى آخر رهينة"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي التعرّف على رفات ران غفيلي، وهو شرطي قُتل إبان الهجوم.

وأضاف رئيس الوزراء "إنه إنجاز عظيم للجيش الإسرائيلي، ولدولة إسرائيل، وكذلك لمواطني إسرائيل"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية عثرت على الجثمان استنادا إلى معلومات استخبارية حصلت عليها من حركة حماس.

من جهتها اعتبرت حركة حماس الإثنين أن العثور على رفات آخر رهينة إسرائيلي احتُجز في قطاع غزة يؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم "العثور على جثة آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة، يؤكد التزام حركة حماس بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة ومنها مسار التبادل وإغلاقه بالكامل وفق الاتفاق".