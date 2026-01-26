المكسيك.. مسلحون يقتلون 11 شخصا في ملعب كرة قدم

قال رئيس بلدية مدينة سالامانكا المكسيكية سيزار برييتو على منصة "فيسبوك"، أمس، إن مجموعة من المهاجمين المسلحين قتلوا 11 شخصا وأصابوا 12 في ملعب لكرة القدم بعد مباراة في المدينة ، ولكن لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وأضاف برييتو أن امرأة وطفلة من بين المصابين في الهجوم "المؤسف والجبان" الذي وقع في منطقة لوما دي فلوريس خلال تجمع اجتماعي، واصفا الحادث بأنه انهيار اجتماعي خطير.

وأضاف "يُضاف هذا الحادث إلى موجة العنف التي نشهدها للأسف في الولاية، ولا سيما في سالامانكا.. وللأسف تحاول الجماعات الإجرامية إخضاع السلطات، وهو ما لن يتحقق".