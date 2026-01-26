على متنها 8 أشخاص.. تحطم طائرة خاصة واشتعال النيران فيها بولاية مين الأميركية

قالت ‌إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن طائرة خاصة تحطمت واشتعلت فيها النيران عند إقلاعها من مطار في ولاية مين ⁠وعلى متنها ثمانية أشخاص، ولكن لم يُعرف بعد مصيرهم أو هوياتهم.

وأضافت الإدارة ⁠في بيان أن حادث تحطم الطائرة بومباردييه تشالنجر 600 ذات المحركين النفاثين وقع أمس ​في مطار بانجور الدولي حوالي الساعة ​7:45 ​مساء (0045 بتوقيت جرينتش اليوم).

ولم ‌تتوفر تفاصيل ‌رسمية ⁠تذكر، لكن مسؤولا حكوميا مطلعا على الأمر قال لوكالة "رويترز" إن حريقا كبيرا اندلع ​عقب ​التحطم.

وقال المسؤول الحكومي إن الطائرة كانت قد وصلت ‍إلى ولاية مين بعد رحلة من تكساس.

وتظهر سجلات إدارة الطيران الاتحادية أن الطائرة دخلت الخدمة في ‍أبريل نيسان 2020.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستجري تحقيقا في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل.