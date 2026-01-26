15 قتيلاً بغرق عبّارة في الفلبين وإنقاذ المئات

قالت قوات خفر السواحل في الفلبين، اليوم، إن عدد القتلى في حادث غرق عبّارة ركاب في جنوب البلاد ارتفع إلى 15 على الأقل مع إنقاذ 316، في حين لا يزال البحث مستمرا عن عشرات المفقودين.

وقع الحادث عند الساعة 1:50 صباح اليوم بينما كانت العبّارة "إم في تريشا كيرستين 3" في طريقها إلى جولو في مقاطعة سولو، بعد مغادرتها زامبوانجا.

وقالت قوات خفر السواحل إن العبّارة كانت تقل 332 راكبا و27 من أفراد الطاقم.

وقالت قوات خفر السواحل إن العبّارة، التي كانت تعمل ضمن سعتها المسموح بها للركاب والبالغة 352 راكبا، كان على متنها 332 راكبا و27 من أفراد الطاقم.