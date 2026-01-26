مكتب نتنياهو: إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح بعد استكمال البحث عن رفات آخر رهينة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة متأخرة من أمس، إن إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح الحدودي مع مصر لمرور الأشخاص فقط بعد استكمال عملية تحديد مكان جثة آخر رهينة إسرائيلي متبقٍ في قطاع غزة.

وكان من المفترض فتح المعبر خلال المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، بموجب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر بين إسرائيل وحركة "حماس".