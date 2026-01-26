الصين تتبع نهجاً متعدد المستويات تجاه العناصر الأرضية النادرة

أصبحت سلاسل توريد العناصر الأرضية النادرة مصدر قلق رئيساً في السياسة العالمية. ومع تزايد فرض الصين ضوابط على تصدير العناصر الأرضية النادرة، كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم لتنويع سلاسل التوريد، وتقليل الاعتماد على الأسواق الصينية، ومع ذلك وفي خضم هذا التركيز الشديد على القيود، لم يتم إيلاء اهتمام كبير لكيفية استجابة الصين للجهود التي تقودها الولايات المتحدة.

إلى جانب قطع الإمدادات، تسعى الصين إلى اتباع نهج متعدد المستويات يدمج بين تعزيز السياسة الصناعية، والتعاون القائم على الحوافز، والتوازن الحذر، خلال وضع ضوابط التصدير. وفي حين أن قوة الصين في مجال المعادن الأرضية النادرة بارزة بلاشك، فإن التركيز عليها وحدها ينطوي على خطر التقليل من شأن قدرة الصين على التكيف لتعزيز قاعدتها الصناعية، وإدارة ضغوط التنويع التي تقودها الولايات المتحدة.

المعادن الأرضية النادرة ليست نادرة بطبيعتها، حيث تمتلك العديد من البلدان احتياطيات كبيرة منها. ولم تكن ميزة الصين في المعادن الأرضية النادرة تعتمد فقط على ثروتها من الموارد، بل على قدرتها على دمج الاستخراج والمعالجة والتصنيع على نطاق واسع. ويمكن أن يُعزى التطور السريع لقطاع المعادن الأرضية النادرة في الصين إلى حد كبير، إلى الأولوية الاستراتيجية على مستوى الدولة، والسياسة الصناعية التي تقودها الدولة، والتي قامت بمواءمة التحديث التكنولوجي، والاستثمار الرأسمالي، والترتيبات التنظيمية عبر سلسلة التوريد.

لطالما شددت بكين على أهمية التطور التكنولوجي، وضرورة تجاوز مرحلة استخراج المواد الخام، والتوجه نحو قطاعات ذات قيمة أعلى. وقد تعزّزت عملية التحديث التكنولوجي في قطاع المعادن النادرة بفضل نموذج تخصيص رأس المال الصيني، الذي يقدّم دعماً سخياً لهذا القطاع. وعلى الرغم من أن نموذج التنمية هذا شجع على زيادة العرض، وأدى إلى انخفاض الأسعار، فإنه أسهم أيضاً في إقامة حواجز أمام دخول الشركات الأجنبية، ما حدّ من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وإضافة إلى ذلك، سهلت الشروط التنظيمية في المراحل المبكرة من التنمية الاقتصادية الصينية، التوسع السريع، ما سمح للصين بتحقيق وفورات - في الإنتاج - كافح الآخرون للوصول إليها.

ومع زيادة القيمة الاستراتيجية للمعادن النادرة، ركزت الجهود السياسية الأخيرة على تعزيز انتقال الصين من منتج للمعادن النادرة من حيث الكمية، إلى منتج من حيث الجودة.

وقد تضمن هذا التحول زيادة التمويل الحكومي، وتشديد المعايير التنظيمية، وتشجيع الاندماجات بين المنتجين الرئيسين، وزيادة التركيز على تحسين المراحل المتوسطة والنهائية المرتبطة بالسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. وتسعى هذه التدابير إلى ترسيخ ميزة الصين في مجال المعادن الأرضية النادرة ليس في حجم الإنتاج فحسب، بل أيضاً في القدرة الصناعية والتفوق التكنولوجي والتنسيق المنهجي.

تركزت المناقشات السياسية الحالية إلى حد كبير على أبعاد قوة الصين في مجال المعادن النادرة، لكن الترابط الاقتصادي يمكن استخدامه كـ«عصا» و«مكافأة»، على حد سواء. وقبل أن تصبح المعادن النادرة محوراً للتنافس بين القوى العظمى بوقت طويل، كانت الصين قد انخرطت في مشروعات المعادن والمعادن الحيوية في الخارج، من خلال استراتيجيتها للوجود في الخارج ومبادرة الحزام والطريق.

ومع تسارع جهود الانفصال التي تقودها الولايات المتحدة، يمكن أيضاً استخدام نفوذ العناصر الأرضية النادرة كحافز. وقد زادت بكين من استكشافها لطرق الاستفادة من قدرتها على معالجة هذه المعادن، وخبرتها التقنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك، المناقشات التي جرت بين الصين وماليزيا في أكتوبر 2025 حول شراكة محتملة لبناء مصفاة، والتي قد تتضمن مساعدة تقنية وتكنولوجية من الصين. ومن المتوقع أن تعالج المنشأة المواد الحيوية الضرورية لمحركات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، وتقنيات الدفاع والإلكترونيات المتقدمة. عن «ذا دبلومات»

