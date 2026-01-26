مفاوضات أوروبية هندية لإبرام اتفاقية تجارة حرة

وصل رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، إلى الهند، أمس، وسط مساعي الاتحاد الأوروبي ونيودلهي لإبرام اتفاقية للتبادل الحر، تتويجاً لنحو عقدين من المفاوضات.

ويحل كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ضيفي شرف في احتفالات يوم الجمهورية في نيودلهي، اليوم الاثنين، قبل القمة الأوروبية الهندية، غداً (الثلاثاء) والتي يأملان خلالها إبرام ما اعتُبرت «أم الاتفاقيات». وقال المجلس الأوروبي إن القمة «ستكون فرصة للبناء على الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مختلف مجالات السياسة الرئيسة».

ومن المتوقع أن تصبح الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم العام الجاري، وفقاً لصندوق النقد الدولي.