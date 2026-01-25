انقطاع الكهرباء لدى أكثر من 730 ألف مستخدم في أميركا بسبب العاصفة

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 730 ألف مشترك في الولايات المتحدة صباح الأحد، مع اجتياح عاصفة شتوية قوية البلاد من تكساس وصولا إلى شمالها الشرقي، وفق موقع متخصص في رصد انقطاعات الكهرباء.

وسجّلت ولايات تينيسي وتكساس وميسيسيبي ولويزيانا أكبر عدد من المنازل والمنشآت التجارية المتضررة، مع انقطاع التيار عن أكثر من 100 ألف مشترك في كل منها، بعدما تسببت العاصفة بتساقط الثلوج والأمطار الجليدية في أنحاء من المنطقة.

وبحسب السلطات، يواجه ما يقرب من 190 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة - اضطرابات ناجمة عن واحدة من أسوأ العواصف الشتوية التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تمتد العاصفة على مسافة تقارب 3000 كيلومتر، من نيو مكسيكو في الجنوب الغربي إلى ولاية مين في الشمال الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة مدينة نيويورك اليوم الأحد، في حين أعلنت العديد من الولايات حالة الطوارئ.

كما تسببت الظروف الجوية القاسية في حدوث فوضى للمسافرين مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.