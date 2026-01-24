حاكم ولاية مينيسوتا: الشرطة تطلق النار على شخص آخر وسط حملة لمكافحة الهجرة

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز اليوم السبت أن عناصر من الشرطة الفيدرالية أطلقوا النار على شخص آخر في مينيابوليس وسط حملة صارمة لمكافحة الهجرة.

وقال الحاكم الديمقراطي والز في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه كان على تواصل مع البيت الأبيض عقب إطلاق النار. ودعا الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحملة الصارمة في ولايته.

وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن قائد شرطة المدينة، قضى رجل برصاص عناصر أمن فيدراليين في مينيابوليس بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل امرأة برصاص هذه القوات المنتشرة في إطار حملة ضد الهجرة غير النظامية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي لوكالة فرانس برس في بيان إن الرجل كان مسلحا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث أو تأكيد مقتله.

وعجت شوارع المدينة أمس الجمعة بآلاف المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد الحملة الصارمة ضد المهاجرين في ظل الطقس البارد، ودعوا إلى مغادرة قوات إنفاذ القانون الفيدرالية.