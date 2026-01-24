61 قتيلاً خلال 3 أيام جراء الثلوج والأمطار الغزيرة في أفغانستان

لقي 61 شخصاً حتفهم خلال 3 أيام في أفغانستان جراء الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان في حصيلة أولية اليوم أن 110 أشخاص أصيبوا بجراح، فيما تعرّض 458 مسكناً لأضرار جزئية أو تدمير شامل خصوصاً في الولايات الواقعة في شمال البلاد ووسطها و دعت السكان إلى تجنب السفر غير الضروري على الطرق المغطاة بالثلوج.

فيما أعلنت سلطات ولاية باروان إغلاق طريق سالانغ السريع، أحد الطرق الرئيسية في أفغانستان، وتم توزيع مساعدات غذائية على المسافرين العالقين في ممر جبلي بوسط ولاية باميان.