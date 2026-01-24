ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100% إذا وقعت اتفاقا تجاريا مع الصين

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت كندا من أنه في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين، سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع الواردة عبر الحدود.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "إذا كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتقد أنه سيجعل كندا منفذا لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تماما".

وأضاف "إذا أبرمت كندا اتفاقا مع الصين، فستُفرض فورا تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة".