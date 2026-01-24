السيسي: نرفض أي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رفض مصر القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، وأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد السيسي، خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، اليوم، على الرفض القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة او اقتطاع أجزاء من أراضيها أو إنشاء ميليشيات وكيانات موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية ،مؤكداً أن الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها هو الضمانة الأساسية لاستقرار المنطقة.

وتطرق السيسي إلى الأوضاع في غزة، قائلا إن اتفاق شرم الشيخ شاهد على جهود مصر بشأن غزة. وأكد أن تهجير سكان غزة يعني نزوح مئات الآلاف إلى أوروبا والغرب، مشيراً بالقول: "نشدد على وجوب تنفيذ اتفاق غزة ورفض التهجير".

وأضاف السيسي، أن خروج ما يقرب من مليونين ونصف المليون فلسطيني من قطاع غزة يعني عمليا تصفية القضية الفلسطينية، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى نزوح مئات الآلاف نحو أوروبا والدول الغربية، بما يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة لا قدرة لأحد على تحملها.