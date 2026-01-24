حالة طوارئ في 18 ولاية أميركية تحسباً للعاصفة الشتوية.. وترامب يتابع

يتأهب الملايين في الولايات المتحدة لعاصفة من المرجح أن تكون من بين أشد العواصف الشتوية التي تهب على البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقالت شبكة "أيه.إن.بي. نيوز"، اليوم السبت، إن أكثر من 180 مليون شخص على أهبة الاستعداد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت 18 ولاية على الأقل حالة الطوارئ بينها نيويورك وتكساس وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا وفرجينيا وماريلاند ولويزيانا وأركانساس وتينيسي وألاباما وميسيسيبي وميزوري.

وأعلنت السلطات الأميركية إلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة كان من المقرر إقلاعها مطلع الأسبوع مع اقتراب عاصفة كبرى يُتوقع أن تُخلف دماراً عبر أجزاء واسعة من البلاد، وتهدد بانقطاع التيار الكهربائي لأيام وعرقلة الطرق السريعة الرئيسية.

وحذرت نشرة توقعات خدمة الطقس الوطنية من تساقط واسع للثلوج، بكثافة، ومن شريط من الجليد الكارثي يمتد من شرق تكساس إلى نورث كارولينا.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه تم اطلاعه بشأن العاصفة الشتوية العاتية التي ستضرب الولايات المتحدة، وأضاف أن إدارته تُنسق مع المسؤولين وأن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "على أتم الاستعداد للاستجابة".

ونشر ترامب على حسابه في منصته "تروث سوشيال" قائلا: "لقد تم إطلاعي على موجة البرد القياسية والعاصفة الشتوية التاريخية التي ستضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة. وتقوم إدارة ترامب بالتنسيق مع مسؤولي الولايات والمحليات. والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ على أتم الاستعداد للاستجابة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين!".