رئيسة وزراء الدنمارك: تصريحات ترامب حول دور "الناتو" في أفغانستان "غير مقبولة"
انتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن السبت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة لقوله إن دول الناتو بقيت في الخطوط الخلفية في أفغانستان.
وقالت على صفحتها على "فيس بوك": "أتفهم تماما ما قاله المحاربون الدنماركيون القدامى، لا توجد كلمات تصف مدى الألم الذي يشعرون به". وأضافت: "من غير المقبول أن يشكك الرئيس الأميركي في التزام جنود دول الحلف في أفغانستان".
