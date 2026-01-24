"الخارجية" السورية تنفي تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع "قسد"

نفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم السبت ما يتم تداوله بشأن تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سورية الديمقراطية "قسد".

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر بالوزارة قوله :"لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد".

وكانت الرئاسة السورية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية، وقوات "قسد"، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة، فيما أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش العربي السوري، لمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهم.