8 قتلى و82 مفقوداً في انهيار أرضي

تسبب انهيار أرضي وقع فجر اليوم السبت، في جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا، نتيجة أمطار غزيرة، في مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وفقدان 82 آخرين، بينما يكافح رجال الإنقاذ من أجل العثور عن ناجين.

وتسببت أيام من الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار، مما أدى إلى إلحاق أضرار بقرية باسير لانجو، في منطقة باندونج الغربية بمقاطعة جاوة الغربية، ودفن حوالي 34 منزلاً.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن فرق الإنقاذ تبحث عن 82 من السكان الذين يخشى أن يكونوا مدفونين تحت أكوام من الطين والحطام، بينما تمكن 24 شخصا من النجاة بأنفسهم من هذه الكارثة.

وتم انتشال حوالي ثماني جثث في قرية باسير كونينج الأكثر تضرراً بعد أن جرف الانهيار الأرضي الذي وقع في الساعة الثالثة صباحاً المنازل والسكان.