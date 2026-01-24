زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب ولاية باليكسير التركية

ضرب زلزال بقوة 5,1 درجة قضاء "صندرغي" التابع لولاية باليكسير غربي تركيا. وحسب البيانات التي نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وقع الزلزال اليوم السبت الساعة 0024 بالتوقيت المحلي.

وحددت مراكز الرصد التابعة لآفاد وقوع الزلزال على عمق 11,04 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ومن الجدير بالذكر أن زلزالا بقوة 6,1 درجات على مقياس ريختر ضرب قضاء "صندرغي" في 27 أكتوبر الماضي ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الزلزال شعر به سكان الولايات المجاورة بورصة، وإزمير، ويالوا وكوتاهيا. وفي تدوينة على منصة "إن سوشيال" التركية، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن الفرق المعنية باشرت على الفور إجراء مسح ميداني لتحديد عما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو أضرار مادية.

بدورها، أعلنت "آفاد" من بعد منتصف الليل، عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية حتى توقيت إصدار البيان، مشيرة إلى استمرار عمليات المسح الميداني. وتقع تركيا فوق خطوط صدع رئيسية وتتعرض للزلازل بشكل متكرر.