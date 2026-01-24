إلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة وتحذير 140 مليون أميركي من عاصفة كبرى

أعلنت السلطات الأميريكية إلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة، كان من المقرر إقلاعها مطلع الأسبوع مع اقتراب عاصفة كبرى يُتوقع أن تُخلف دماراً عبر أجزاء كبيرة من البلاد، وتهدد بانقطاع التيار الكهربائي لأيام وعرقلة الطرق السريعة الرئيسية. ويواجه نحو 140 مليون شخص تحذيراً من هبوب عاصفة شتوية تمتد من نيومكسيكو إلى نيو إنجلاند.

وحذرت نشرة توقعات خدمة الطقس الوطنية تساقطاً واسع النطاق للثلوج بكثافة وشريطاً من الجليد الكارثي يمتد من شرق تكساس إلى نورث كارولينا.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الأضرار، خاصة في المناطق التي ستهطل عليها الأمطار المتجمدة بكثافة، قد تماثل الأضرار التي تسببها الأعاصير.