ترامب يطلق "مجلس السلام" رسمياً بتوقيعه على ميثاق تأسيسه

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس في دافوس الميثاق التأسيسي ل"مجلس السلام" الذي انشأه، بعيد تأكيده أن هذا المجلس سيعمل "بالتنسيق" مع الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال حفل حضره جمع من القادة الذين قبلوا دعوة واشنطن للانضمام إلى المجلس، "تهانينا سيدي الرئيس ترامب، الميثاق دخل الآن حيز التطبيق ومجلس السلام بات منظمة دولية رسمية".