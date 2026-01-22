بعد التهديد والوعيد..ترامب يتراجع عن معاقبة دول أوروبية بسبب غرينلاند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بصدد إلغاء تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية ضمن سعيه لفرض السيطرة الأمريكية على غرينلاند، بعد أن توصل إلى اتفاق مع أمين عام حلف شمال الأطلسي، ناتو، مارك روته على "إطار لاتفاق" على الأمن في القطب الشمالي.

وجاء إعلان ترامب، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من تصريحه في خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنه يتراجع عن تهديده باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على الجزيرة الدنماركية، والتي يقول إنها بالغة الأهمية للأمن القومي الأمريكي.

وقال ترامب عبر "سوشيال تروث" بعد إعلان الاتفاق: "لن أفرض الرسوم التي كانت مقررة لدخول حيز التنفيذ في 1 فبراير(شباط)". وأضاف أن محادثات مقبلة ستتمحور حول مد نظام القبة الذهبية، الأمريكي الصاروخي، ليشمل جزيرة غرينلاند.

وأضاف ترامب، أنه سيعلن معلومات جديدة عن الأمر، بعد المحادثات التي سيجريها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وآخرين، دون أن يكشف موعد المحادثات ولا الجهات المشاركة فيها، أو مكان انعقادها.