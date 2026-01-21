نظارة ماكرون الشمسية تثير الجدل في دافوس

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مرتدياً نظارة شمسية داكنة عاكسة، ما أثار جدلاً واسعاً حول السبب. وانتشرت الصور على نطاق واسع، إذ أشاد البعض بإطلالته، بينما انتقده آخرون.

وخلال الخطاب، رفض ماكرون تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية، متعهداً بـ "الوقوف في وجه المتنمرين". في المقابل، سخر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الرئيس الفرنسي ‌إيمانويل ماكرون بسبب النظارات قائلاً: "شاهدته بالأمس بتلك النظارات الشمسية الجميلة. ما الذي حدث بحق الجحيم؟".

من جانبه، أوضح مكتب ماكرون، أنه اختار ارتداء النظارة الشمسية الداكنة العاكسة رغم إلقاء الخطاب في مكان مغلق، وذلك لحماية عينيه بعد تعرضه لانفجار في أحد الأوعية الدموية.

واستبعد الرئيس الأميركي، خلال خطابه في سويسرا، ‍استخدام القوة في مسعاه للسيطرة على غرينلاند، لكنه أوضح أنه يريد امتلاك الجزيرة القطبية.

كما حذر قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن استراتيجية ترامب في غرينلاند قد تقلب التحالف ‍رأساً على عقب، في حين عرض قادة الدنمرك وغرينلاند مجموعة واسعة من الطرق لتواجد أمريكي أكبر في أراضي الجزيرة الاستراتيجية التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة.