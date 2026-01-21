غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذارات بالإخلاء

شنّ الجيش الإسرائيلي الأربعاء غارات على مبان في بلدات عدة بجنوب لبنان، إثر إنذارات للسكان بالإخلاء، بعد ساعات من شنّه ضربات أوقعت قتيلين، في تصعيد ندّد به الجيش اللبناني وقال إنه يعرقل جهوده في نزع سلاح "حزب الله".

وندّد رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون كذلك بالغارات الإسرائيلية بوصفها "تصعيدا خطيرا يطال المدنيين مباشرة"، معتبرا أنها "خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات إسرائيلية على مبان في بلدات جرجوع وقناريت والكفور وأنصار والخرايب، بعد الإنذارات الإسرائيلية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا لحزب الله "ردا على خروقات متكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار".

وتقع البلدات الخمس شمال نهر الليطاني بعيدا من الحدود مع إسرائيل، وهي منطقة يعتزم الجيش اللبناني الشهر المقبل تقديم خطة إلى الحكومة بشأن آلية نزع سلاح حزب الله منها، بعد إعلانه نزع سلاح الحزب في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب النهر.