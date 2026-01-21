ترامب يعلن عن لقاء مع الرئيس الأوكراني الأربعاء في دافوس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي في دافوس الأربعاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، غير أن كييف نفت تواجده هناك.

وخلال خطاب أمام المنتدى، تطرق ترامب إلى ملف الحرب في أوكرانيا، معلنا أنه سيلتقي الأربعاء زيلينسكي "وربما يكون في القاعة الآن".

لكن الرئاسة الأوكرانية قالت للصحافيين إن زيلينسكي "موجود حاليا في كييف".

وفي معرض حديثه عن أوكرانيا، اعتبر ترامب أن حلف شمال الأطلسي وأوروبا يجب أن "يتوليا أمر أوكرانيا"، لا الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي "ماذا تجني الولايات المتحدة من كل هذا العمل، ومن كل هذه الأموال، سوى الموت والدمار ومبالغ طائلة تذهب إلى أشخاص لا يقدّرون ما نقوم به؟ إنهم لا يقدّرون ما نفعله".

وأضاف "أتحدث عن الناتو، وأتحدث عن أوروبا. عليهم هم أن يهتموا بأوكرانيا، لا نحن. الولايات المتحدة بعيدة جدا، يفصلنا محيط كبير وجميل. لا علاقة لنا بهذا".