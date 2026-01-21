ترامب: لن نستخدم القوة للسيطرة على غرينلاند

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه لن يستخدم القوة للسيطرة على إقليم غرينلاند الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا بد أن تمتلكه.

وقال ترامب أمام قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: "لن نحصل على شيء على الأرجح إلا إذا قررت استخدام قوة مفرطة، وعندها سنكون، بصراحة، قوة لا يمكن إيقافها، لكنني لن أفعل ذلك. حسنا، الآن الجميع يقول: حسنا، جيد. ربما كان هذا أهم تصريح أدليت به، لأن الناس اعتقدوا أنني سأستخدم القوة".

وأضاف: "لا أحتاج إلى استخدام القوة. لا أريد استخدام القوة. لن أستخدم القوة". وأضاف إنه ‌ليس بوسع ​أي ​دولة أخرى غير ‍الولايات المتحدة حماية غرينلاند.

وطالب ترامب بـ "مفاوضات فورية" للاستحواذ على غرينلاند، التي وصفها بالقطعة الكبيرة من الجليد يريد أن يحول دون حصول الخصوم عليها.

واعتبر الرئيس الأميركي أن أوروبا "لا تسير في الاتجاه الصحيح". ورأى ترامب أيضا أن الولايات المتحدة هي "محرك" الاقتصاد العالمي، قائلا "عندما تزدهر أميركا يزدهر العالم .. وعندما تسوء أحوالها، تسوء أحوال الجميع".