ستارمر: بريطانيا لن ترضخ لضغوط ترامب بشأن غرينلاند

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام البرلمان الأربعاء إنه لن يرضخ لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل إقليم غرينلاند الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي.

وأضاف ستارمر "لن أرضخ، ولن تتنازل بريطانيا عن مبادئها وقيمها بشأن مستقبل غرينلاند تحت تهديدات الرسوم الجمركية، وهذا هو موقفي الواضح"، مشيرا إلى أنه سيستضيف نظيرته الدنماركية ميتي فريدريكسن في لندن الخميس.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على بريطانيا ودول أوروبية أخرى بسبب معارضتها لمساعيه في الاستحواذ على غرينلاند.

كما تعرض ستارمر لانتقادات في البرلمان من زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادينوك، على خلفية إدانة ترامب لاتفاق حكومته بشأن جزر تشاغوس.

وردا على الانتقادات، قال ستارمر أمام النواب "كانت كلمات الرئيس ترامب تهدف صراحة إلى ممارسة الضغط عليّ كي أتنازل عن مبادئي. ما قاله عن تشاغوس جاء حرفيا في الجملة نفسها التي تحدث فيها عن غرينلاند. هذا كان هدفه".

وأضاف أن "مستقبل غرينلاند مسألة حاسمة تقسم العالم في الوقت الراهن، ولها تبعات ملموسة. وقد كنت واضحا وثابتا في موقفي بشأن مستقبل غرينلاند. فهذا المستقبل تقرره غرينلاند ومملكة الدنمارك وحدهما".