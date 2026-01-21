الداخلية السورية تعلن مخيم الهول والسجون الأمنية مناطق محظورة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، مخيم الهول والسجون الأمنية التي تم الانتشار فيها حديثًا مناطق محظورة بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم :"يجري حاليا تأمين هذه المناطق والبحث عن بقية الفارين من سجناء تنظيم داعش واستكمال جميع البيانات اللازمة لضبط الحالة الأمنية في مخيم الهول وفي غيره من هذه المراكز" .

وأضافت أنه يمنع منعا باتا الاقتراب من هذه المواقع، مشيرة إلى أن من يفعل ذلك يضع نفسه تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية.

وكان حراس من قوات سورية الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد ، تخلوا أمس الثلاثاء عن المخيم، الواقع شمال شرقي سورية .

ويؤوي مخيم الهول بشكل رئيسي النساء والأطفال من أفراد عائلات أعضاء تنظيم "داعش" أو المتهمين بالانتماء إلى التنظيم.