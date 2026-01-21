الصين تعلن تمسكها بالأمم المتحدة بعدما دعاها ترامب إلى "مجلس السلام"

قالت الصين الأربعاء إنها ستدافع عن النظام الدولي الذي تشكّل الأمم المتحدة "صلبه"، وذلك غداة إعلانها تلقيها دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت بكين الثلاثاء أنها تلقت دعوة أميركية للانضمام إلى المجلس الذي يهدف، بحسب ميثاق اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى المساهمة في حل النزاعات.

ولم تؤكد الصين بعد ما إذا كانت ستقبل الدعوة، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون قال في مؤتمر صحافي الأربعاء إن بكين ستدعم نظاما دوليا ركيزته الأمم المتحدة، بغض النظر عن "التغيرات".

وقال غوو "مهما تغير الوضع الدولي، فإن الصين تتمسك بحزم بالنظام الدولي الذي تكون الأمم المتحدة في صلبه، وبالعلاقات الدولية القائمة على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وتدافع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، تقليديا عن منظومة الأمم المتحدة، مع الدعوة إلى إصلاحها.