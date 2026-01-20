البرلمان الأوروبي يجمّد المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

قرر البرلمان الأوروبي تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ضوء التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أكدت كتله السياسية الرئيسية الثلاثاء.

وقالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين إيراتكسي غارسيا بيريز للصحافيين إن هناك "اتفاقا (تؤيده) غالبية" المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الماضي بين واشنطن وبروكسل.

وأكد حزب الشعب الأوروبي (يمين)، أكبر أحزاب البرلمان الأوروبي، تجميد المناقشات المتعلقة بهذا الاتفاق الذي كان ينصّ على رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وفي المقابل، إلغاء الرسوم على الصادرات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر الثلاثاء إن عدم السماح للشركات الأميركية بالدخول إلى السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية "أداة قوية جدا".