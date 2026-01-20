ترامب عن رفض ماكرون الانضمام لـ"مجلس السلام": لا أحد يريده.. سيغادر منصبه قريبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية ‌200 بالمئة على الواردات الفرنسية من المشروبات، في خطوة وصفها بأنها ستدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاعات العالمية.

وعندما سأله صحفي عن تعليق ماكرون بأنه لن ينضم إلى المجلس، رد ترامب قائلا "هل قال ذلك؟ حسنا، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريبا جدا".

وأضاف ترامب "سأفرض رسوما جمركية 200 بالمئة على المشروبات الفرنسية.. سينضم ماكرون للمجلس لكنه ليس ​مضطرا لذلك".

وقال مصدر مقرب من ماكرون أمس ​الاثنين إن فرنسا ​تعتزم في هذه المرحلة رفض الدعوة للانضمام إلى المبادرة.

واقترح ترامب في ‌الأصل إنشاء ‌مجلس السلام عندما أعلن في سبتمبر الماضي خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة. لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم الأسبوع الماضي ​تحدد دورا ​واسعا لإنهاء النزاعات على مستوى العالم.

وبحسب مسودة ميثاق أرسلتها الإدارة الأميركية إلى نحو 60 دولة واطلعت ‍عليها رويترز، دعت إلى أن يساهم الأعضاء بمبلغ مليار دولار نقدا إذا أرادوا أن تستمر عضويتهم لأكثر من ثلاث سنوات.

وأبدت حكومات ردود فعل حذرة يوم الأحد إزاء ‍دعوة ترامب، وهي خطة قال دبلوماسيون إنها قد تضر بعمل الأمم المتحدة.

وقال ترامب أمس الاثنين أيضا إنه وجه دعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليكون عضوا في مجلس السلام.