ولايات تونسية تعطل الدراسة بسبب الأمطار

عطلت ولايات تونسية عدة، الدراسة اليوم الثلاثاء، نتيجة هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى سيول اجتاحت مناطق سكنية وطرق رئيسية.

وغمرت المياه عدة أحياء بالضاحية الشمالية قرب العاصمة وفي مناطق أخرى شمال شرق البلاد، حيث رفعت السلطات المخاطر إلى "درجة إنذار شديدة"، وهي القصوى، في ولاية تونس والمناطق المحيطة بها وولاية نابل.

كما وضعت ولايات سوسة والمنستير وزغوان تحت "درجة إنذار كبيرة".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تضرر مناطق سكنية فيما علقت سيارات وسط المياه في الطرقات وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب المياه بالأودية.

وتوقعت هيئات الرصد الجوي استمرار هطول المزيد من الأمطار ليل الاثنين واليوم الثلاثاء.

وأعلنت اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث في ولايات تونس وبنزرت ونابل تعليق الدروس بجميع المدارس والمؤسسات التكوينية والجامعية لضمان سلامة الطلبة.