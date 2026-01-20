إسرائيل تبدأ هدم مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس

بدأت فرق إسرائيلية هدم مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، في ظل تشديد إسرائيل للقيود التي تفرضها على عمل المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات للفلسطينيين.

وقالت "الأونروا"، في منشور عبر منصة "إكس"، إن القوات الإسرائيلية صادرت أجهزة العاملين وأجبرتهم على مغادرة مقرها في حي الشيخ جراح.

وأضافت: "هذا هجوم غير مسبوق، ليس فقط على الأونروا ومقارها، بل يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولامتيازات وحصانات الأمم المتحدة".