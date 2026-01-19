ترامب: لم أعد ملزماً بالعمل للسلام بعد حرماني من "نوبل"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور إنه لم يعد "ملزما بالعمل فقط من أجل السلام" بعد عدم منحه جائزة نوبل للسلام، في رسالة نشرت الاثنين.

وكتب ترامب في منشور موجه إلى يوناس غار ستور "بما أن بلادكم قررت عدم منحي جائزة نوبل للسلام بعدما أوقفتُ أكثر من ثماني حروب، لم أعد أشعر بأنني ملزم بالعمل فقط من أجل السلام".

وأضاف أنه رغم أن السلام سيبقى "السائد"، إلا أنه يستيطع "الآن التفكير بما هو جيّد ومناسب للولايات المتحدة".

وردّ ستور بأن جائزة نوبل لا تمنحها حكومة بلاده.

وقال "شرحت بوضوح، بما في ذلك للرئيس ترامب، أن الجائزة تمنحها لجنة مستقلة".

وأعاد ترامب التأكيد على رغبته في السيطرة على غرينلاند، وهو موقف أثار قلقا حول العالم.

وقال "الدنمارك لا تستطيع حماية هذه الأرض من روسيا أو الصين".

وأضاف "لماذا لديهم أصلا الحق في ملكيتها؟ لا توجد وثائق مكتوبة، كل ما في الأمر أنّ قاربا رسا هناك قبل مئات السنين، لكن نحن أيضا كانت لدينا قوارب رست هناك".

وتابع ترامب في المنشور الموجه إلى يوناس غار ستور أن "العالم لن يكون آمنا ما لم نسيطر بالكامل على غرينلاند".

وبعدما كان ترامب يأمل في الحصول على جائزة نوبل للسلام، لاعتباره أنه أوقف ثمانية حروب، مُنحت الجائزة للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

والأسبوع الماضي، قالت ماتشادو إنها "قدمت" ميدالية الجائزة لترامب.