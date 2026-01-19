مقتل وإصابة العشرات في حادث تصادم قطارين فائقي السرعة بإسبانيا

أعلن الحرس المدني الإسباني، أن حصيلة قتلى حادث تصادم قطارين فائقي السرعة في جنوب البلاد وصل إلى ما لا يقل عن 39 قتيلا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية "آر تي في إي".

وأوضحت الهيئة أن هناك 73 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات بعد وقوع الحادث، بينهم 24 مصابا بجروح خطيرة.

من جهتها ذكرت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية "رينفي"، أن قطارين فائقي السرعة اصطدما مساء أمس الأحد، بالقرب من بلدة أداموز في مقاطعة قرطبة بمنطقة الأندلس.

وأوضحت أن قطارا تابعا لشركة "إيريو" وتديره شركة "ترينيتاليا" الإيطالية، كان يحمل على متنه أكثر من 300 شخص، خرج عن مساره واستقر على المسار المجاور، وفي تلك اللحظة، كان قطار تابع لشركة "رينفي" وعلى متنه نحو 200 شخص يمر من هناك، فاصطدم بقطار "إيريو" وخرج هو الآخر عن المسار.