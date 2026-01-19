النرويج تحذر من حرب تجارية مع أميركا

حذّر رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أمس، من حرب تجارية تلوح في الأفق، بعد أن هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية على ​ثماني دول ​أوروبية، ​من بينها النرويج، بسبب ‌دعمها ‌لغرينلاند، وقال لهيئة البث النرويجية (إن.آر.كيه)، ​عقب ​مؤتمر صحافي: «أعتقد أن علينا توخي ‍الحذر الشديد حتى لا تندلع حرب تجارية تخرج عن السيطرة. أعتقد أنه لن يستفيد أحد من ذلك».

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإيرلندي، ‌مايكل مارتن، إن الاتحاد الأوروبي سيردّ في حال تنفيذ التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين بسبب غرينلاند.