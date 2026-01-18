سفير: الهند تلقت دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام لغزة

ذكر ‌بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الأحد، شاركه سفير واشنطن لدى نيودلهي سيرجيو جور على منصة إكس، أن الرئيس دونالد ترامب وجه دعوة إلى الهند للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" الرامية إلى وضع حل للنزاعات العالمية. ولم يتضح حتى الآن موقف الهند من المشاركة في هذه المبادرة، التي ستركز في البداية على ​غزة.

ووجه ترامب دعوات إلى نحو 60 دولة للمشاركة في هذه المبادرة، من بينها باكستان التي قالت حكومتها في ‍وقت سابق من اليوم إنها ستشارك في الجهود الدولية من أجل إحلال السلام والأمن في قطاع غزة.