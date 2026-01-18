وزير الإعلام السوري: ترقب إعلان مهم حول وقف إطلاق النار واندماج "قسد"

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن السلطات السورية تترقب إعلاناً مهما مساء اليوم الأحد، يتعلق بسير المشاورات الجارية حول اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سورية الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام كردية بأن القائد العام لقوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي توجه إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

كما نقل تلفزيون سورية عن مسؤول سوري رفيع المستوى أن الشرع وجه دعوة رسمية إلى قائد "قسد" للمشاركة في الاجتماع مع المبعوث الأميركي، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وإطلاق مسار تفاهم سياسي وأمني.

وأعلنت الرئاسة السورية أن الشرع استقبل في دمشق المبعوث الأميركي توم براك، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، مؤكدة أن اللقاء تناول وحدة سورية وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الحالية، إلى جانب استمرار التنسيق في مكافحة الإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية والولايات المتحدة، وآخر التطورات الإقليمية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "قسد" والجيش السوري في ريفي حلب الشرقي والرقة الجنوبي، وأسفرت عن سقوط قتلى، لم يعرف عددهم بدقة، إلى جانب سيطرة القوات السورية على عدد من المناطق، شملت مواقع وحقول نفط وغاز في محافظة دير الزور.