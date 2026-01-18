انهيارات ثلجية تودي بحياة 8 أشخاص في النمسا

ذكرت خدمات الإنقاذ الجبلي والشرطة أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ثلاثة انهيارات ثلجية في النمسا أمس السبت.

وقالت متحدثة باسم خدمة الإنقاذ الجبلي في سالزبورج، إن سبعة أشخاص طمرهم انهيار ثلجي بعد ظهر أمس على قمة فينستركوبف التي يبلغ ارتفاعها 2150 متراً في وادي جروسارل بولاية سالزبورج.

وذكرت خدمة الإنقاذ الجبلي أنه تم العثور على أربعة من أعضاء مجموعة التزلج متوفين، بينما أصيب الآخرون بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق من أمس السبت، لقت امرأة حتفها جراء انهيار ثلجي آخر في منطقة باد هوفجاستين.

وقالت الشرطة إن حادث انهيار ثلجي ثالث وقع في وقت لاحق من بعد ظهر أمس السبت في بلدية بوسترفالد في ولاية ستيريا.

وأعلن النادي النمساوي لجبال الألب اليوم الأحد إن الضحايا كانوا جزءا من مجموعة في دورة تزلج على جبال الألب يقدمها النادي.

وقال يورج راندل، رئيس قسم الرياضات الجبلية في النادي إن "الكفاءة في إدارة المخاطر والوعي بالسلامة من أهم الأولويات في دورتنا. هذا الحادث مؤلم للغاية".

وقال فولفاجانج شنابل، رئيس نادي جبال الألب النمساوي إن "مجتمع جبال الألب يعرب عن حزنه مع الأقارب".