ملك الأردن يدرس دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الأحد، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة، مشيرة إلى أنه يدرس الوثائق المرتبطة بها.

وقالت الوزارة إن الملك الأردني تلقى الدعوة من الرئيس الأميركي "للانضمام لمجلس السلام، وإنه يجري حاليا دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن "المملكة تثمن الدور القيادي للرئيس ترامب في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الخطة الشاملة للسلام والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام".

وتشكّل المجلس الذي سيرأسه ترامب بعد إطلاق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية الرامية إلى وضع حد للحرب في غزة.

ويفترض أن يشرف المجلس على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة إدارة القطاع مؤقتا.

وبدأت معالم "مجلس السلام" ترتسم السبت مع إعلان قادة دول مثل تركيا ومصر وكندا تلقيهم دعوة من الرئيس الأميركي للانضمام إليه.