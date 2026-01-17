ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على 8 دول أوروبية بسبب غرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت رسوماً جمركية جديدة قد تصل إلى 25 في المئة على المنتجات المستوردة من مجموعة من الدول الأوروبية "إلى حين التوصل إلى اتفاق للشراء الكامل لغرينلاند".

جاء ذلك في وقت شهدت نوك عاصمة غرينلاند ومدن دنماركية عدة من بينها العاصمة كوبنهاغن، تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجاً على رغبة ترامب في الاستحواذ على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن.

وتطال الرسوم الجمركية الجديدة، الدنمارك ودولاً أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، قامت قبل أيام بنشر قوات في غرينلاند.

ودُعيت الولايات المتحدة للمشاركة في تدريبات عسكرية في غرينلاند، وفق ما قال القائد الدنماركي لقيادة القطب الشمالي مساء الجمعة، موضحاً أن هذه التدريبات على صلة بروسيا. ويهدد إجراء ترامب الجديد بالتسبب بتوتر غير مسبوق داخل الحلف.

وأفاد الرئيس الأميركي في منشور على منصته تروث سوشال بأنّه ابتداء من الأول من فبراير، ستخضع الدنمارك والنروج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، لرسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع المنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "بحلول الأول من يونيو، سترتفع الرسوم الجمركية إلى 25 في المئة. وستظل مستحقّة الدفع حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل".

ورأى ترامب أنّ "هذه الدول، التي تمارس هذه اللعبة الخطيرة للغاية، انتهجت مستوى من المخاطرة لا يمكن تقبّله وغير قابل للاستمرار". وأضاف: "لذا، من الضروري من أجل حماية السلام والأمن العالميَين، أن يتم اتخاذ إجراءات قوية لإنهاء هذا الوضع الذي من المرجّح أن يكون خطيراً، بسرعة وبدون أي شك".

وأشار إلى أنّه "منفتح على التفاوض فوراً مع الدنمارك أو أي من هذه الدول".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوماً جمركية على صادرات غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك رداً على ما تعتبره إدارته ممارسات تجارية غير عادلة، وكأداة ضغط على الحكومات.

"اجعلوا أميركا ترحل"

في وسط نوك، تجمّع آلاف من المتظاهرين، من بينهم رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، للتنديد بطموحات ترامب في الاستيلاء على الجزيرة. وتحت أمطار خفيفة، كان المتظاهرون يلوّحون بعلم غرينلاند ويرتدون قبعات كُتب عليها "إجعلوا أميركا ترحل" ويؤدون أغاني الإنويت التقليدية.

وتظاهر حشد من الأشخاص في ساحة مبنى بلدية كوبنهاغن حاملين أعلام غرينلاند والدنمارك، وهتفوا "كالاليت نونات!" وهو اسم غرينلاند باللغة المحلية، ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارة "اجعلوا أميركا ترحل"، في تحوير لشعار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، بالإضافة إلى عبارة "الولايات المتحدة لديها أصلاً الكثير من الثلوج".